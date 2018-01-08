В Коми 6-летний ребенок выпрыгнул с пятого этажа и выжил

Вчера, 20:45

В Республике Коми 6-летний ребенок выпрыгнул с балкона на пятом этаже и выжил. Инцидент зафиксирован в Вуктыле, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, мать с 6-летним ребенком отправилась к своему товарищу, который проживает в квартире, расположенной на пятом этаже. Там взрослые распивали спиртные напитки, а когда они закончились, то пошли за ними в магазин, оставив малыша в запертой чужой квартире. Мальчику надоело ждать маму и он выпрыгнул с балкона, решив пойти домой.

Когда хозяин квартиры и его приятельница пришли домой, то не обнаружили ребенка. В результате испуганная женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, к поискам малыша подключились волонтеры. В результате его нашли в квартире соседей, а мать уже привлекалась органами опеки за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.