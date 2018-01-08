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В Петербурге станцию «Улица Дыбенко» закрыли из-за красной сумки

Вчера, 20:50

Сегодня в Петербурге станцию метрополитена «Улица Дыбенко» закрыли из-за бесхозной красной сумки, оставленную неизвестными. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС России.

Местные жители Петербурга сообщают, что 8 января после четырех часов вход и выход на станции «Улица Дыбенко» был перекрыт. Что касается поездов, то они следовали мимо станции без остановок. Причиной тому стала бесхозная сумка красного цвета. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые проверяют предмет на безопасность.

Случай с минирование в Петербурге в новогодние праздники далеко не первый. Накануне пьяный «террорист» пригрозил заложить бомбу в метро, чтобы устроить второй большой взрыв. Благо, правоохранители вычислили злоумышленника и доставили его в отделение для разбирательств. Его заявление не имело подлинности, но ответственность ему придется нести.


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