В Тюмени ликвидировали пожар в девятиэтажном доме

Вчера, 19:42

Возгорание в девятиэтажном многоквартирном доме в Тюмени удалось ликвидировать. Соответствующую информацию обнародовали в региональном МЧС.

В эти минуты пожарные начали осуществлять проливку конструкций. Открытый огонь на всей площади возгорания полностью ликвидирован. Вместе с тем продолжается разбирательство по поводу причин пожара. Известно, что источник возгорания находился в квартире на четвёртом этаже. К счастью, жертв и пострадавших в результате случившегося не было.

Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени загорелся фасад жилого девятиэтажного здания. Огонь охватил участок дома площадью 500 квадратных метров. Всех жителей экстренно эвакуировали.