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Во дворе частного дома в Игнушетии взорвали гранату

Вчера, 20:31

В одном из частных дворов в Ингушетии ночью была взорвана граната, из-за чего загорелся расположенный там автомобиль Mercedes-Benz.

По информации представителя местных правоохранительных органов, около трех часов ночи, 8 января, неизвестный забросил гранату в частный двор дома, принадлежащего проживающей там семье Хазбиевых, который расположен на Цороевой улице в городе Назрань в Игнушетии.

В момент взрыва гранаты дом был наполнен жильцами, однако никто из них не пострадал. Находившийся во дворе автомобиль марки Mercedes-Benz сгорел, вторая машина, располагавшаяся неподалеку, была повреждена осколками. Помимо этого, повреждена одна из стен дома.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.


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