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В Киеве националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Вчера, 18:52

Сегодня, 8 января, десятками участников националистического движения был заблокирован въезд в Киево-Печерскую Лавру. Информация об этом размещена на официальной странице в Facebook общественной организации «С14».

Протестующие люди рассказали о причине своего недовольства и протеста. Они протестуют против ФСБ и отказов священников, которые работают под управлением Московского патриархата, отпевать погибших украинских воинов и гражданских лиц, если их не крестили в церкви не Московского, а Киевского патриархата.

Протест связан с ситуацией, которая произошла 31 декабря в Запорожье. Тогда мужчина выпал из окна многоэтажного дома и упал на ребёнка. Скончались оба человека. Во время похорон ребёнка священник УПЦ МП заявил, что он погибшего малыша отпевать не собирается, ведь его крестили в церкви Киевского патриархата.

События инцидента развивались на следующий день. Тогда у одного их храмов Запорожья УПЦ МП избили двоих мужчин. Они принесли в храм куклу. Позже выяснилось, что один из убитых был участником АТО на оккупированном Донбассе.

Вся эта история вызвала у общественности резкую негативную реакцию.


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  • Евгений
    Вчера, 22:51

    Украина каноническая территория Русской православной церкви. При этом учитывая, что Украина является независимым государством уже более четверти века и на её территории действуют ещё как минимум две православные церкви, которые имеют свои здания и прихожан.

    Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в начале 1990-х годов при содействии власти. Значит и главой церкви должен быть не патриарх киевский, а президент страны или войти в состав Константинопольского патриархата. Ведь УПЦ(КП) канонически непризнанная и не признаётся другими автокефальными церквами.

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