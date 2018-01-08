В Ростове потусторонние силы испортили Рождество жителю города

Вчера, 19:04

В Ростове местному жителю потусторонние силы сильно испортили празднование Рождества. Как сообщается местными СМИ, паранормальные силы атаковали его самым беспощадным образом.

При этом воздействию нападения, которое ростовчанин не может квалифицировать иначе, чем в качестве паранормального, он и его семья начали подвергаться несколько дней назад.

Сначала он нашёл перед ковриком у своих дверей несколько швейных игл и обожжённых монет. После этого семью молодого человека стали преследовать трагические события.

Сначала его мама оказалась госпитализированной с аппендицитом, чего в их роду ранее никогда не бывало. После этого его отец оказался уволенным со своей работы. Затем приключилось ДТП с мотоциклом, которым он управлял. К счастью, обошлось без пострадавших.

Цепочка неприятных событий на этом в семье не завершилась. Они продолжали её преследовать. Своими бедами юный ростовчанин поделился в аккаунте, где их изложил.

Он высказал уверенность в том, что его начали преследовать потусторонние силы. Большинство его подписчиков сообщили о том, что он, по их мнению, суеверен, как во времена средневековья.

В то же время нашлись и такие, что ему поверили, и посоветовали обратиться к помощи специалиста-эктрасенса.