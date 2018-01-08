В Тюмени произошёл крупный пожар в 9-этажном жилом доме

Вчера, 17:53

В Тюмени в жилом девятиэтажном доме, в котором находились люди, случился масштабный пожар. Сообщается, что никто из жителей не пострадал.

Уточняется, что горит именно фасад дома. Площадь возгорания составила всего 500 квадратных метров. Всего сотрудники местной спасательной службы эвакуировали больше 130 человек.

В региональном управлении МЧС сообщают, что загорелся именно утеплитель. Огонь распространялся с первого этажа по седьмой, а затем и на саму кровлю девятиэтажного дома.

Как сообщается, в конечном итоге происшествия никто из тюменцев не пострадал и не погиб, всего спасатели эвакуировали 138 человек, а спасли – 23 горожанина.