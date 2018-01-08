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В Орске полицейская собака спасла жильцов общежития

Вчера, 17:33

В Орске, Оренбургская область, служебная собака полицейских по кличке Пиколета, учуяла запах дыма в общежитии на улице Кутузова и спасла её жителей.

Пиколета забежала в здание и подала местным правоохранителям тревожный сигнал. Правоохранители сразу же приступили к проверке общежития и обнаружили на третьем этаже сильный дым. После этого правоохранители сразу же вызвали сотрудников МЧС и ещё один дополнительный полицейский экипаж.

Сотрудники орской полиции сообщили жильцам дома о возгорании и помогли им покинуть помещение. Сотрудники пожарной службы, которые сразу прибыли на место данного происшествия, продолжили эвакуацию, а затем, когда все люди покинули здание, стали тушить очаг возгорания.

В пресс-службе УМВД РФ по Оренбургской области добавляют, что именно собака правоохранителей породы по кличке Пиколета сыграла самую важную роль в обнаружении очага возгорания. Собака, породы немецкая овчарка, была специально обучена на нахождение взрывоопасных веществ.


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