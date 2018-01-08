В Омске в парке нашли обгоревший труп психически нездорового мужчины

Вчера, 17:56

Труп мужчины, при жизни страдавшего психическим расстройством, нашли в парке Победы в Омске 2 января. Тело погибшего было сильно обожжено, а рядом находилась бутылка с остатками горючей смеси.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность мужчины. Им оказался 40-летний местный житель, который состоял на учёте у психиатра. Родственники погибшего пояснили, что тот ушёл из дома накануне, 1 января, взяв собой бутылку с горючей смесью. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели омича. Известно, что на его теле следов насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее мы писали, что в Иванове ищут мужчину, поджигающего детские коляски. Есть подозрение, что пироман страдает психическим заболеванием. Горожане опасаются, что этот человек однажды может убить оставленного без присмотра ребёнка.