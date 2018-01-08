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В Таганроге на Рождество в трамвай бросили бутылку, пострадала школьница

Вчера, 20:20

В момент празднования Рождества, школьница, ехавшая в это время в трамвае, получила травму от брошенной в него бутылки. Она размозжила ей голову.

Травму получила 14-летняя девочка. Юной жительнице Таганрога нанесли травму, когда она рождественским вечером возвращалась домой по маршруту, следовавшему по 16-му переулку.

Неожиданно, в трамвайное окно, располагавшееся сразу перед ней, влетела стеклянная бутылка. Она вызвала многочисленные осколки стекла и попала юной пассажирке прямо в голову. Это вызвало у пострадавшей обильное кровотечение.

Очевидцы сразу вызвали медиков и правоохранителей. Представители «скорой», прибывшие на место события очень оперативно, извлекли из головы школьницы попавшие в неё осколки и обработали раны.

Очевидцы сообщают, участок, по которому в данный момент двигался трамвай, был слабо освещён, и на нём не было камер слежения. Это сильно осложняет поимку хулиганов, которые напали на трамвай, и нанесли, при этом, травмы ребёнку.

Местные правоохранители считают это почти невозможным. Но, как бы то ни было, они уже приступили к расследованию данного инцидента. О состоянии девочки пока ничего не  сообщается.


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