В Калининграде найденный в ручье умерший, похоронен на пожертвования

Вчера, 22:15

В Калининграде умерший, найденный в ручье, похоронен на пожертвования местных жителей. Как оказалось, он был сиротой.

Средства, после того, как это стало известным, удалось собрать среди пользователей местных соцсетей.

В Калининграде, как ранее было объявлено, пропал местный житель. Его звали Денис Майков. Его труп был обнаружен после двух месяцев поисков рядом с ручьём, протекающим рядом со Светским проспектом.

Причина гибели подростка пока не установлена.

Координаторы, занимающиеся поиском пропавшего, сообщили, что требуется материальная помощь для захоронения его тела. Организацию связанных с этим работ занялась его бывшая девушка, которую зовут Ириной.

Согласно её сообщению, мать её бывшего друга была похоронена в общей могиле, когда ему было лишь 14 лет. Молодой человек, с её слов был очень испуган тем, что его постигнет такая же судьба.

Ирина, при жизни своего парня, пообещала тому, что у него ничего подобного не будет. В то же время, на момент смерти своего друга она находилась в тяжёлом финансовом положении. Поэтому девушка обратилась к помощи местных жителей посредством соцсети.

Необходимые для похорон средства были собраны за несколько дней. В «бюджетном» варианте это обошлось в 16 тысяч рублей.

Ирина, как сообщила в своём аккаунте, не верила в то, что в России ещё сохранились отзывчивые люди. Как оказалось – они есть.