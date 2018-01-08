"Аэрофлот": Аршавина представлялась майором ФСБ

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Сотрудники компании «Аэрофлот» рассказали, почему на самом деле супругу российского футболиста Аршавина сняли с рейса 7 января. Как оказалось, девушка вела себя крайне деструктивно, вдобавок, она представлялась сотрудником ФСБ.

В сообщении указано, что девушка вела себя крайне деструктивно, что стало истинным поводом для удаления её с рейса. Алиса Аршавина полностью проигнорировала все требования и замечания экипажа воздушного судна. Она также намеревалась пересадить няню своего ребёнка в бизнес-класс, хотя её билет был в эконом. Вдобавок, девушка в самый последний момент перед взлётом отстегнула ремень безопасности, что является грубым нарушением техники безопасности. Все вышеуказанные действия и привели к таким мерам. При этом отмечается, что на протяжении длительного промежутка времени, экипаж вёл себя крайне снисходительно и компетентно, стараясь наладить контакт с Алисой.