В Карелии мужчина в одних трусах спас провалившуюся под лёд собаку

Сегодня, 14:43

В карельском городе Сортавал мужчина в мороз в одних трусах полез спасать провалившуюся под лёд собаку. Соответствующие кадры появились на видеохостинге YouTube.

Очевидцы сообщают, что они сначала стали звонить местным спасателем и просить их приехать на помощь замерзающему животному. Однако на их заявления и просьбы о помощи никто так и не отреагировал.

Тогда один из случайных прохожих по имени Павел решил спасти пса самостоятельно. Он подполз к животному в одних трусах и вытащил его на берег. Примечательно то, что на улице во время происходящего наблюдалась минусовая температура.