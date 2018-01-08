В Петербурге вмёрзшего утопленника нашли по торчащей изо льда голове

Сегодня, 14:06

В Невском районе города Санкт-Петербург вмёрзшего утопленника нашли по торчащей изо льда голове. Погибшего мужчину пришлось вырубать из льдины. В данный момент городские правоохранители занимаются выяснением личности утопленника и обстоятельств его смерти.

Известно, что сообщение о найденном трупе поступило от прохожего вчера, 7 января, в 16:35. Он заявил, что у дома №1 на улице Еремеева он случайно заметил, что в водоёме сточных вод изо льда торчит мужчина. В результате, мёртвое тело было извлечено из водоёма, размер которого составляет 4х15 метров.

Как сообщают правоохранители, погибшему мужчине на вид примерно 50-60 лет, волосы его седые, а одет он в куртку и джинсы. На теле внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Эксперты добавляют, что тело находилось в воде не больше трёх дней.

В данный момент труп был отправлен в морг, где специалисты занимаются установлением точной причины смерти.