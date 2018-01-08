VistaNews.ru


В Ростове москвич закатал скандал в маршрутке из-за дыры в полу

Сегодня, 13:58

Огромные дыры в полу в маршрутном автобусе стали поводом для скандала, учинённого жителем Москвы в Ростове-на-Дону. Мужчина возмутился пренебрежением правил безопасности и удивился безразличием местных горожан.

Инцидент, как пояснил москвич, произошёл в автобусе, следующем по маршруту №77. Стоя в маршрутке, в определённый момент пассажир заметил странный сквозняк и звук, издаваемый снизу. Опустив голову, он увидел, что прямо возле его ноги «красовалась» огромная дыра в полу. Мужчина отметил, что размеры отверстия были настолько большими, что в него легко могла провалиться его нога. Пассажир тот же час начал высказывать своё возмущение водителю, отмечая, что из-за такой халатности могут пострадать люди, в том числе дети. Больше всего гостя города удивило даже не наличие такого нарушения, а реакция местных жителей. Они, по словам москвича, никак не отреагировали на происходящее и предпочли не заметить дыру.

Ранее мы писали, что в Брянской области обнаружили последний в регионе автобус «скотовоз».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.