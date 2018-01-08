В Ростове москвич закатал скандал в маршрутке из-за дыры в полу

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Огромные дыры в полу в маршрутном автобусе стали поводом для скандала, учинённого жителем Москвы в Ростове-на-Дону. Мужчина возмутился пренебрежением правил безопасности и удивился безразличием местных горожан.

Инцидент, как пояснил москвич, произошёл в автобусе, следующем по маршруту №77. Стоя в маршрутке, в определённый момент пассажир заметил странный сквозняк и звук, издаваемый снизу. Опустив голову, он увидел, что прямо возле его ноги «красовалась» огромная дыра в полу. Мужчина отметил, что размеры отверстия были настолько большими, что в него легко могла провалиться его нога. Пассажир тот же час начал высказывать своё возмущение водителю, отмечая, что из-за такой халатности могут пострадать люди, в том числе дети. Больше всего гостя города удивило даже не наличие такого нарушения, а реакция местных жителей. Они, по словам москвича, никак не отреагировали на происходящее и предпочли не заметить дыру.

Ранее мы писали, что в Брянской области обнаружили последний в регионе автобус «скотовоз».