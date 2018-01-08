В Кучине полугодовалый ребёнок глотнул средство для удаления жира

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В Петербурге в Купчине полуторогодовалый мальчик оказался в больнице из-за того, что у себя дома глотнул средство для удаления жира.

Вчера, 7 января, примерно в девять часов вечера, в детскую больницу №5 с тяжёлыми химическими ожогами носоглотки и отёком гортани доставили ребёнка 2016 года рождения. Известно, что врачи скорой помощи забрали ребёнка с одной из квартир на улице Малой Балканской.

Родители малыша объяснили врачам, что ребёнок получил травмы из-за того, что он случайно глотнул жидкость для удаления жира с поверхностей.

Сообщается, что семья пострадавшего полуторогодовалого мальчика ранее в поле зрения органов опеки или полиции не попадала. В данный момент устанавливаются все точные подробности происшествия. Что касается малыша, то он получает от врачей всю необходимую медицинскую помощь.