В Ростове малышка в возрасте 4 года «наелась» пуговиц

Сегодня, 13:08

В Ростове малышка, возраст которой составляет всего 4 года, «наелась» на Рождество пуговиц. Чем они настолько её привлекли, пока неизвестно.

Это случилось в доме на Оганова. Пока родители были заняты предпраздничными хлопотами, девочка достала из коробочки, где хранились пуговицы, целую пригоршню, и, одну за другой, проглотила их.

Когда ей после этого стало плохо, она сама рассказала маме, что, по её мнению, является причиной этого. Женщина, перепугавшись, сразу вызвала медиков.

Те, незамедлительно прибыв, доставили кроху в госпиталь. О её теперешнем состоянии пока неизвестно. В то же время сообщается, жизни ребёнка угрозы нет.