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В Петербурге на Композиторов эвакуировали жильцов дома из-за пожара

Сегодня, 12:54

В Санкт-Петербурге пожарными службами было локализовано возгорание на Композиторов, которое произошло в одном из многоквартирных зданий в Выборгском районе. Пришлось эвакуировать жильцов.

Происшествие случилось вечером 7 января в трехкомнатной квартире дома, который находится по адресу: улица Композиторов. Через 16 минут после того, как на место прибыла бригада пожарной службы, возгорание было ликвидировано, а всех находившихся в помещении людей срочно эвакуировали.
Пострадавших при пожаре не выявлено. Все обстоятельства и причины на данный момент выясняются.


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