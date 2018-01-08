Житель Ростова с «белой горячкой» спасал из плена невидимого друга

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Вызволить из запертого автомобиля невидимого друга на днях пытался находящийся под влиянием алкоголя, поймавший "белочку", житель Ростова-на-Дону. Безуспешные попытки спасти из плена несуществующего приятеля попали на видео.

Пьяный мужчина проходил мимо припаркованной у подъезда машины, когда внезапно заинтересовался происходящим внутри неё. Ему показалось, что в салоне кто-то есть и этот кто-то требует незамедлительной помощи. Прохожий начал разговаривать с несуществующим собеседником, что вызвало подозрение у одного из жителей многоэтажки. Очевидец происходящего принялся снимать незнакомца на камеру и поинтересовался, что тот делает возле чужого автомобиля. Последний ответил, что пытается помочь «ребятам», запертым в машине, но когда узнал, что в салоне никого нет, признался, что разговаривает с «космосом». Усилиями неравнодушных ростовчан пьяного прохожего удалось отогнать от авто.

Ранее мы писали, что в Иванове разыскивают мужчину, который поджигает детские коляски. Есть предположение, что местный житель психически не здоров.