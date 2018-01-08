Краснодарские врачи спасли жизнь беременной девушке

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В Краснодарскую клиническую больницу №2 поступила беременная девушка. Её состояние было очень тяжёлое, поскольку у неё на позднем сроке развилась вирусно-бактериальная пневмония. Недуг поразил дыхательную систему и почки, что стало причиной развития острой недостаточности.

В пресс-службе краевого Министерства здравоохранения сообщили, что состояние беременной пациентки было критическим и угрожало её жизни. Это связано с тем, что при таком диагнозе в организм попадает много токсинов. Эта болезнь для беременной Ирины могла стать решающей.

Сложность состояла в том, что во время беременности все недуги развиваются очень быстро, а большое количество манипуляций врачей запрещены. Однако, реаниматологам, пульмонологам, акушерам-гинекологам и фармакологам удалось сохранить здоровье матери и её нерождённого ребёнка.

Министр здравоохранения Евгений Филиппов отметил, что ОРВИ и грипп для беременных опасен из-за развития осложнений. Чтобы снизить риск заболевания, нужно делать прививки от гриппа. В текущем сезоне в Краснодарском крае привили около 3 миллионов человек, из них 10 тысяч беременных женщин, которые позаботились и о своём здоровье, и о здоровье своего не рождённого малыша.