В Новороссийске произошёл взрыв, напугавший горожан

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В ночь на 8 января в Новороссийске произошёл сильный взрыв, напугавший многих горожан. Часть из них даже выбежали на улицу.

По данным местных СМИ, взрыв, произошедший ночью в центральной части города, был настолько мощным, что сработала сигнализация у автомобилей, припаркованных достаточно далеко от него.

Множество напуганных жителей покинули жилища и выбежали на улицу. Часть из них при этом была полуодета.

Предварительно установлено, это было следствием подрыва мощной петарды.

В результате инцидента нет ни жертв, ни разрушений. В то же время остаётся непонятным, где можно было приобрести столь мощное взрывное устройство. Если же его изготавливали специально, для этого должна быть какая-то цель.

Правоохранители занялись расследованием инцидента. Ни от них, ни от местных властей, комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Очевидцы в соцсетях сообщают, взрыв произошёл в районе шоссе, ведущего на Анапу. Его сила ощущалась даже рядом с торгово-развлекательным центром «Бон-Пассаж», где в рождественскую ночь отдыхали множество новороссийцев.

Часть из них уверены, пиротехника не могла вызвать такой мощный взрыв, который был слышен во многих районах города.