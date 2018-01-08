Танкер, который горит у побережья Китая, может взорваться

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Иранский танкер, который горит у побережья Китая, может, по мнению авторитетных специалистов, скоро взорваться. Данные сообщены центральным телевидением КНР.

Танкер, следовавший под флагом Ирана, загорелся после того, как столкнулся с сухогрузом, чья принадлежность не сообщается.

Это произошло в восточной акватории китайского побережья. Сообщается, следствием стала утечка перевозимого танкером топлива и его пожар.

Теперь пламенем охвачено не только судно, но и вода вокруг него. Смог ли своевременно эвакуироваться экипаж, не известно.

Также не известно и количество перевозимого топлива. Взрыв, полагают специалисты, может произойти уже в ближайшее время.

Поступила информация, как минимум, об одном погибшем члене экипажа танкера. Его тело уже обнаружено. Судьба остальных 32 моряков пока не установлена. Они считаются пропавшими без вести. Возгорание произошло 7 января.

Спасательные работы затруднены возможностью неожиданного предстоящего взрыва и горением топлива, разлившегося вокруг танкера.