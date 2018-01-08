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В Забайкалье Новый год встретили грабежами

Сегодня, 12:01

В Забайкалье жители встретили Новый год различными преступлениями, включая грабежи и кражи. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД России.

По их информации, в первую неделю 2018 года на территории Забайкалья было официально зарегистрировано 164 факта преступления, из них 93 случая представляют собой кражу чужого имущества, а 13 инцидентов являются грабежами. 18 эпизодов отметили, как причинение вреда здоровью, 11 заявлений написаны по факту мошенничества, а также числится один случай разбоя. Только в Чите в период с первого по седьмое января зарегистрировано 67 преступных инцидентов.

По словам представителей пресс-службы МВД РФ по Забайкальскому краю, около 50% преступлений, совершенных в новогодние праздники, были оперативно раскрыты правоохранительными ведомствами по горячим следам, оставленным злоумышленниками по-неосторожности.


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