В Светлогорске пьяный подросток угнал и разбил автомобиль своего отца

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В Светлогорске пьяный подросток угнал, а затем во время побега от сотрудников полиции, врезался в столб и разбил автомобиль своего отца. Информацию об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Калининградской области.

В сообщении говорится, что сотрудник ГИБДД заметил, что за рулём Volkswagen Golf находится несовершеннолетний парень. Правоохранитель попытался остановить ребёнка, однако тот привлекаться к ответственности не захотел и решил скрыться от полиции. В сильной спешке подросток на отцовской иномарке врезался в фонарный столб.

После задержания правоохранители провели экспертизу. По её результатам оказалось, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже подросток признался, что машину он взял у отца без разрешения.

В конечном итоге, юноша попал под юрисдикцию инспекции по делам несовершеннолетних уже далеко не в первый раз. Ранее ему выписывали протокол за курение в неположенных местах. Сейчас же родителям подростка придётся заплатить за ремонт протараненного их ребёнком столба.