В Омске в рождественскую ночь в упор расстреляли бездомных собак

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В Омске в ночь Рождества в упор расстреляли бродячих собак. Информацию об этом сообщает одна из городских волонтёров в социальных сетях.

Омичка сообщает, что бездомные животные жили неподалёку от кольца на трассе М-51. Там у них было временно оборудованное место. В конечном итоге псов собирались перевезти в приют для животных, но их убили из огнестрельного оружия неизвестные. Автор сообщения считает, что собаки мешали директору одной из АЗС, которая расположена неподалёку.

В сообщении говорится, что собаки были безвредные, с «мамашами и их детьми» никаким образом не общались и вообще не контактировали, пешеходных дорог рядом с местом жительства животных также не было. Кроме этого, собаки были стерилизованы. Их попечением занимались местные омские волонтёры.