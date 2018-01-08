VistaNews.ru


В Омске в рождественскую ночь в упор расстреляли бездомных собак

Сегодня, 10:45

В Омске в ночь Рождества в упор расстреляли бродячих собак. Информацию об этом сообщает одна из городских волонтёров в социальных сетях.

Омичка сообщает, что бездомные животные жили неподалёку от кольца на трассе М-51. Там у них было временно оборудованное место. В конечном итоге псов собирались перевезти в приют для животных, но их убили из огнестрельного оружия неизвестные. Автор сообщения считает, что собаки мешали директору одной из АЗС, которая расположена неподалёку.

В сообщении говорится, что собаки были безвредные, с «мамашами и их детьми» никаким образом не общались и вообще не контактировали, пешеходных дорог рядом с местом жительства животных также не было. Кроме этого, собаки были стерилизованы. Их попечением занимались местные омские волонтёры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.