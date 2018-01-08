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Праздновавший Рождество житель Ростова сгорел заживо

Сегодня, 10:36

В Ростове местный житель, праздновавший Рождество, заживо сгорел. Это произошло в частном секторе на территории Железнодорожного района.

Пожар в частном доме на улице Подгорная произошёл около пяти вечера. При этом, по данным МЧС, с пламенем удалось справиться ещё до их приезда.

Площадь, на которую ему удалось распространиться, также была не велика. Всего-то около 3 метров. Тем не менее, хозяин дома погиб. Его сгоревшее тело было обнаружено спасателями.

Что привело к возгоранию, устанавливается.

Это не единственный пожар, произошедший в Ростове на Рождество. Через час после данного инцидента, поступил вызов с улицы Евгения Кобылкина.

Там загорелся целый блок гаражей. Пламя распространилось на 60 м2. К счастью, обошлось без пострадавших.


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