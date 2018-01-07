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Волгоградцы разворовали елку из золота в центре города

Вчера, 22:10

Власти города Волгоград в 2017 году решили порадовать жителей елкой невероятной красоты и установили ее в центре города. Жители города не оценили жест администрации и разворовали ёлку из золота.

Волгоградцы не могли нарадоваться новой новогодней красавице. Золотой наряд праздничного дерева называли изящным, а елке присвоили звание самой красивой в области. Но недолго елочка радовала жителей города.

К концу новогодних праздников от нее практически ничего не осталось.

"Это «недоёлка» или я что то не понимаю в дизайне?", - заметила неладное волгоградка.

Однако волгоградцы рассказали, что это все они сами. Сами разворовали золотые шары и «раздели» конструкцию до такого неприглядного вида.


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  • Гость Сергей
    Вчера, 22:26

    Что можно сказать ?Идиоты.

  • Натллья
    Вчера, 23:57

    Позорище...

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    Сегодня, 01:53

    Духовные, православные россиянцы!

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