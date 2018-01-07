В туалете самолета Etihad нашли мёртвого младенцы

Вчера, 21:54

В туалете самолета авиакомпании Etihad одна из уборщиц аэропорта Джакарты обнаружила мертвого младенца, который был рожден несколько часов назад до смерти. Мать мертвого новорожденного ребенка уже задержана, на допрос ее доставят после оказания медицинской помощи.

Самолет, в туалете которого нашли тело младенца, следовал из Абу-Даби в Джакарту. Во время полета у одной из пассажирок началось кровотечение, в результате пилоты приняли решение сменить маршрут. Судно с женщиной направили в Бангкок, где ее осмотрели медработники.

Очевидцы происшествия говорят, что роженица выглядела очень болезненной, у нее было белое лицо и она плохо дышала. Позднее в туалете этого самолета нашли окровавленное тело новорожденного ребенка, которого мать родила прямо в туалете самолета во время полета. Тело младенца направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Женщина, родившая ребенка, находится в медслужбе аэропорта. После того, как медики нормализируют ее здоровье, полицейские смогут ее допросить. Известно, что женщина работала домработницей в Абу-Даби четыре года. Оттуда она направлялась домой. Никто из близких не знал, что женщина беременна.