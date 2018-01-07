В Туле сгорел припаркованный на улице автомобиль

Вчера, 20:05

ВАЗ-2114 сгорел минувшей ночью в Туле по неизвестным причинам. Инцидент произошёл на улице Горького.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:58. Два пожарных расчёта в составе пяти спасателей незамедлительно были отправлены к месту происшествия. Уже спустя несколько минут, открытое горение было ликвидировано. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают эксперты.

Ранее мы писали, что в канун Нового года в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль марки Jaguar. Машина была припаркована возле жилого дома. Что послужило причиной пожара пока не известно.