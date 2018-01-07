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Украинские дети наколядовали себе алкогольное опьянение

Вчера, 19:35

Двое 13-летних мальчишек на Закарпатье получили тяжелое алкогольное отравление во время колядования по селу, где они проживают.
Информация о данном происшествии поступила в районный отдел полиции города Хуст 7 января, после 2 часов ночи, от врача приемного отделения местной больницы. Он сообщил, что в приемный покой доставили двух несовершеннолетних подростков, у которых диагностировали тяжелое отравление алкоголем.

В последствии выяснилось, что эти подростки, жители села Драгово, вечером колядовали по деревне, во время чего некто из знакомых односельчан их угостил спиртными напитками, после употребления которых и отравились несовершеннолетние.

Один мальчик сейчас госпитализирован в реанимационно-анестезиологическое отделение с признаками тяжелого отравления, а другой пострадавший находится в детском отделении хусткой больницы с отравлением средней степени тяжести.


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