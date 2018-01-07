В Челябинской области «яжемать» покалечила детей раскалённым кипятильником

Вчера, 19:27

В Челябинской области разъяренная «яжемать» покалечила детей раскалённым кипятильником. Сейчас несовершеннолетние находятся в больнице.

В сообщении указано, что инцидент произошёл накануне в населённом пункте Карталы, что в Челябинской области. Разгневанная мать оставила огромное количество ожогов своим несовершеннолетним детям, которым всего 2 и 4 года. В скором времени, они оказались в местном медицинском учреждении с большим количеством ожогов по всему телу. При этом, когда их доставили в больницу, они были практически голыми. Сейчас в местных пабликах социальных сетей сотрудники учреждения обращаются к неравнодушным за помощью. Людей просят принести по указанному адресу одежду, нижнее бельё и т.д.

Остаётся неизвестным, знают ли о данном инциденте сотрудники правоохранительных органов. Судьба матери также не ясна.