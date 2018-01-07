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«Посмотреть страшно»: Видео природной зоны Воронежа шокировало соцсети

Вчера, 19:16

Жителей Воронежа возмутило состояние, в котором пребывает заваленный мусором и поваленными деревьями лес в местном микрорайоне Машмет. Широкий общественный резонанс данная ситуация вызвала после того, как в социальных сетях один из горожан опубликовал видео с природной зоны.

Пользователи из числа жителей города обвинили в произошедшем муниципальные власти, которые не организовывают уборку территории. Многие участники обсуждания отметили, что такой беспорядок можно заметить в разных частях Воронежа.

На кадрах видно, что оператора окружает не лесной массив, а обломанные, заваленные деревья, мусор, сорняк и грязь. Мужчина с сожалением в голосе вспоминает, что раньше это место было достаточно ухоженным, а сейчас ни одно хозяйство за ним не ухаживает.

«Лесочек был когда-то очень хороший, здесь жили даже белки. А сейчас здесь такая гадость, просто ужас какой-то, даже посмотреть страшно»
, - возмущается автор ролика.

Ранее мы писали, что в Красноярске введёт режим «черного неба». Причиной подобных мер стал высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, зафиксированный в городе.


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