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В Самарской области рыбак вмёрз в лёд на снегоходе и погиб

Вчера, 18:21

Любитель зимней рыбалки замёрз насмерть в Самарской области, оказавшись в плену льда на Волге. Мужчина погиб от переохлаждения, упав в промоину вместе со снегоходом.

Известно, что местный житель уехал на рыбалку 5 января. Уже вечером с ним не могли связаться, в связи с чем близкие забили тревогу. Наутро спасатели нашли его личные вещи посреди Волги. Тело самого рыбака было обнаружено неподалёку в промоине вместе со снегоходом. По данным правоохранителей, мужчина вмёрз в лёд, и на протяжении 12 часов был прикован к реке. Вероятность выживания в такой ситуации является мизерной.

Это уже не первая подобная трагедия в Самарской области за последнее время. Ранее 68-летний житель Тольятти также погиб во время рыбалки, провалившись под лед. Мужчина замёрз, не дождавшись помощи.


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