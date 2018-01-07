На видео взорвалась горящая машина в Каспийске

Вчера, 17:17

В Каспийске произошел взрыв горящего автомобиля на видео. За ситуацией наблюдали дети, прохожие и сотрудники пожарной станции. Жители не довольны такой работой спецслужб, которые допустили излишнюю панику из-за бездеятельности.

Стало известно, что в сети Интернет появилось видео, на котором видно непосредственный взрыв горящего автомобиля. Пламя охватило машину до приезда МЧС.

Однако оказавшись на месте ЧП, аварийщики не приложили должных усилий для предотвращения паники у горожан и их малышей, которые невольно стали свидетелями аварии.

- Так быстро работают, - комментирует пожар в Каспийске жительница города, снимающая все на видео. - Медленно, - комментирует ситуацию ребенок за кадром.

Именно в это время авто взрывается и начинает гореть с новым потоком пламени. Сообщений о пострадавших или травмированных нет. Причины горения авто устанавливают специалисты. Предварительная версия - замыкание электропроводки.