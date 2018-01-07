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В Башкирии девушка нашла отца спустя 19 лет разлуки

Вчера, 17:15

В Башкирии девушка по имени Арина Бердина разыскала своего отца спустя 19 лет разлуки. В 1998 году после смерти матери, бабушка забрала её из Уфы в Давлеканово.

Арина поясняет, что плохо помнит родителя, но постоянно о нём думает. Несколько месяцев назад она решилась разыскать отца и обратилась за помощью к общественности. Девушке оказали поддержку несколько волонтёров, которым удалось установить, что мужчина живёт у брата после того, как мошенники обманули его при продаже дома. Сейчас дочь готовится воссоединиться с родителем спустя долгое время расставания.

Ранее мы писали, что жительница Башкирии случайно нашла в Самаре пропавшего ребёнка. Женщина узнала мальчика, услышав его голос.


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