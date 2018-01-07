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В Волгограде Сбербанк не беспокоится о чистоте «зон 24»

Вчера, 16:20

В Волгограде клиенты обвинили Сбербанк в неправильном отношении к сервису. 7 января люди начали жаловаться на грязную «зону 24». Причиной стало отсутствие уборщицы из-за похорон матери. Ответственность взяла клининговая компания «ЭКОПРО», которая убирает помещения Сбербанка. Банк приносит извинения за неудобства.

В Волгограде люди начали жаловаться на грязь и мусор в «зоне 24» Сбербанка России. Причиной аномального загрязнения стал не выход на работу для уборки сотрудницы «ЭКОПРО». Женщина отсутствовала на рабочем месте, чем вызвала бурю негативных эмоций у клиентов банковского учреждения. Так, из-за похорон матери произошел сбой уборки. Причину озвучили в «ЭКОПРО», при этом попросили извинения за причиненные неудобства.

«Мы оказываем услугу клининга отделений Сбербанка. Мы боремся за свою репутацию и репутацию ПАО Сбербанк и данная ситуация для нас редкость. Если в каких-то отделениях Вы заметите подобный бардак, то мы будем Вам очень благодарны, если Вы об этом сообщите по телефону 8 (8442) 567-500,» - рассказали сотрудники «ЭКОПРО».

Сегодня с утра «зона 24» приведена в порядок.


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