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Под Владимиром лед сдвинул мост

Сегодня, 14:56

В Вязниковском районе под Владимиром лед с реки Клязьмы сдвинул мост. Фото появились в соцсетях. Представительница пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области уверяет, что функциональность моста не нарушена.

Лед, поднявшись по реке Клязьм, стал причиной нарушения фиксации моста под Владимиром. Источник в администрации Вязниковского района сообщает, что глава Игорь Зинин дал распоряжение развести мост до этого случая с льдом.

Представительница пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области уверяет, что функциональность моста не нарушена. Екатерина Шулаева говорит о полной работоспособности пункта переправы через реку. Спасатели уже побывали на месте и изучили ситуацию, по их заключению, проблем с работой моста после таяния льда не возникнет. Фото моста появились от переживающих граждан в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».


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