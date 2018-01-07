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В Липецке цыгане ограбили музыкальный автомат

Сегодня, 14:53

В липецке сегодня ночью по улице Вермишева в одном из баров ограбили музыкальный аппарат. По достоверным данным, в заведение вошли двое молодых парней. Работники бара потребовали от них предьявления паспорта в силу сомнений на счёт возраста. По внешним признакам молодых людей стало понятно, что это цыгане.

Молодые посетители, выпив по бокалу спиртного, решили приятно провести время с громкой музыкой. Они заказали песни в игровом аппарате, кинув в него нужную сумму. Всё шло своим чередом, но этого им показалось мало, и один из них решил вскрыть отсек, в котором лежали деньги. В этот момент сотрудник заведения даже не мог подумать, что такое может быть, поэтому не смотрел в их сторону. В итоге цыгане ушли с украденными монетами.

Администрация заведения решила не подавать заявление о вышеупомянутой краже. По их словам, автомат не принадлежит бару. Хозяином является другой человек, который, по условиям аренды, разместил свой "железный ящик" в помещении. А где находится владелец -  неизвестно.


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