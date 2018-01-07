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В Таганроге полностью голая девушка устроила развратные танцы на улице

Сегодня, 14:38

В Таганроге местные жители засняли на видео танец неизвестной девушки возле ночного клуба. Дама была настолько пьяна, что не постеснялась полностью обнажиться перед прохожими.

Девушка была одета в синий пуховик, но под ним ничего не было, даже нижнего белья. Полностью голая жительница города устроила развратные танцы с пьяными парнями, которые в шутку танцевали с ней. Они снимали происходящее на камеру.

Возле голой девушки, которая, по всей видимости, находилась под воздействием алкоголя, собралась толпа зевак. Все они снимали развратную девушку на камеры мобильных телефонов. Молодые люди подшучивали над голой "феей", но боялись подойти к ней близко и убегали. Дальнейшая судьба развратной девушки неизвестна.


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