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В Калининграде беременная женщина поехала в роддом на машине ГИБДД

Сегодня, 14:24

6 января, в субботу, беременная жительница Калининграда вызвала ГИБДД, чтобы успеть добраться к роддому. Как рассказывает сама роженица Анна Бровко, утром она отправилась по магазинам за покупками для своего будущего малыша, так как по истечению двух дней ей необходимо ложиться на стационар. При этом женщина почувствовала сильный дискомфорт. Анна приняла решение сама добраться до роддома.

"Я на своём автомобиле приехала в магазин выбрать несколько вещичек для будущего ребёнка, но поняла, что начинаются схватки. Я подумала, зачем мне ждать скорую, если я на машине. Проехав небольшое расстояние, мне становилось ещё хуже", поделилась Анна. Девушка сообщила о проблеме в дежурный отдел ГИБДД и поинтересовалась, где находится ближайший патруль. Доехав до экипажа, оставила своё транспортное средство. После этого села в патрульный автомобиль, который комфортно доставил её до места назначения в роддом № 1. Доставили роженицу непосредственно к дверям медицинского учреждения.

В 11:40 Анна родила здоровую девочку. После всех процедур в роддоме, женщина позвонила в ГИБДД со словами благодарности за неотложную помощь.


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