Астраханец сорвался в ущелье при восхождении на Эльбрус

Сегодня, 14:12

Астраханский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на Эльбрус. В данный момент его поисками занимаются спасатели.

Инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Альпинист из Астрахани был застрахован, однако оборудование не помогло ему удержаться и он сорвался в ущелье. В МЧС позвонили его коллеги, которые сами попытались отыскать товарища.

На поиски альпиниста направили группу спасателей. К этой минуте его местонахождение не установлено. Для поиска альпиниста задействованы две единицы спасательной техники, операцию проводят три спасателя МЧС.