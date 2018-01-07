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Астраханец сорвался в ущелье при восхождении на Эльбрус

Сегодня, 14:12

Астраханский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на Эльбрус. В данный момент его поисками занимаются спасатели.

Инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Альпинист из Астрахани был застрахован, однако оборудование не помогло ему удержаться и он сорвался в ущелье. В МЧС позвонили его коллеги, которые сами попытались отыскать товарища.

На поиски альпиниста направили группу спасателей. К этой минуте его местонахождение не установлено. Для поиска альпиниста задействованы две единицы спасательной техники, операцию проводят три спасателя МЧС.


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