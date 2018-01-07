В Калуге прямо на тротуар обрушилась стена кладбища

Сегодня, 14:07

Минувшей ночью в Калуге в переулке Труда произошло обрушение подпорной стены городского кладбища. Грунт с фрагментами кладки осыпался прямо на пешеходный тротуар.

О случившемся стало известно благодаря публикациям горожан в местном сегменте соцсетей. Очевидцы призывают прохожих и автомобилистов быть осторожными, и сообщают, что особенно опасно здесь было в тёмное время суток, поскольку указанный участок находится вне зоны уличного освещения. К счастью, непосредственно во время обрушения никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Воронеже обрушилась огромная фигура с цифрами 2018. Конструкцию установили по случаю приближающегося Нового года в декабре. Инцидент произошёл незадолго до праздников.