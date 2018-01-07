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В ночном Симферополе на улице Воровского бегают дикие кабаны

Сегодня, 13:27

В социальной сети "ВКонтакте" подписчики местного паблика обсуждают тему странного ДТП с участием диких кабанов. В Симферополе один из водителей на свой авторегистратор зафиксировал, как в направлении автомобиля бежит огромный дикий кабан.

"Нарушитель" каким-то образом смог избежать лобового столкновения, но по следующей полосе двигалась ещё одна машина. Пользователи сети "ВКонтакте" сочувствуют и кабану, и, в частности, самим водителям. Как выяснилось, это происходило на улице Воровского. По словам очевидцев, на самом деле кабанов надороге было трое.

"Это произошло между роддомом и заправкой. Камера зафиксировала только одного. Ещё двое стояли на обочине. Кабанчик ещё успел попасть под Газельку, но быстро убежал", - рассказал один из очевидцев. Так как инцидент не находится в каких-либо сводках, пострадавших людей нет.


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