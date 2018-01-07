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Неизвестные обстреляли окна подъезда трехэтажки в Воронеже

Сегодня, 12:27

В Воронеже ночью неизвестные обстреляли окно подъезда одного из многоквартирных домов.

Жительница трехэтажного дома, расположенного на Московском проспекте в Воронеже сообщила, что ночью, с 6 на 7 января, около половины третьего, слышала непонятный грохот, а на утро она заметила в окне подъезда следы, оставленные после выстрелов.

Объектом для обстрела стал 78 дом на Московском проспекте, который расположен напротив Коминтерновского кладбища города. По словам местной жительницы, их дом очень старый, в связи с чем является излюбленным местом для наркоманов и бомжей. Ночью она услышала непонятный шум, но не рискнула выйти и посмотреть, боясь за себя и своих троих малолетних детей. Днем, при выходе на улицу, она была шокирована, увидев в подъезде следы от выстрелов. Она добавила, что по данному делу в полицию пока никаких сообщений не поступало.


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