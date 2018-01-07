После катания с горок госпитализировали 3 детей и 1 взрослого в Чите

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В Чите госпитализировали 3 детей и 1 взрослого. Причиной наблюдений врачами стали численные травмы после катаний с горок. Так, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы состоянию здоровья потерпевших нет.

В период последних 24 часов в Чите зафиксировано 4 обращения к медикам. Причиной стали жалобы на травмы и забои, полученные в результате катания с горок. Так, в краевую детскую клиническую больницу было доставлено 3 ребёнка с травмами конечностей и ушибами. По словам медиков, угрозы состоянию здоровья потерпевших нет.

Также за помощью обратился один мужчина, который также признался в катании со склонов городского парка.

Информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.