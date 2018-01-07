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Жительнице Москвы сгрыз лицо домашний пёс

Сегодня, 10:34

Практически без лица оставил свою 34-летюю хозяйку домашний пёс в Москве накануне. Причина агрессивного поведения животного пока не установлена.

Женщину доставили в одно из столичных медучреждений минувшим вечером. На лице москвички, по словам источника в экстренных службах, не осталось после нападения живого места. Питомец внезапно набросился на хозяйку и искусал её голову. Врачи диагностировали у неё множественные рваные раны. Животное изолировали. Сейчас по факту произошедшего ведётся разбирательство.

Ранее мы писали, что в Подмосковье собаки растерзали и съели пенсионерку. Женщина, проживающая одна, скончалась по естественным причинам. Изголодавшиеся животные со временем принялись обгладывать труп хозяйки за неимением другой пищи.


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