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В Шебекино садисты покрасили собаку в голубой цвет

Вчера, 21:15

Несколько дней назад в городе Шебекино неизвестные покрасили дворовую собаку в голубой цвет. Для такого города это является целым событием.

Дети увязались за животным и бегают вокруг него, выкрикивая: "Эй, голубая!". А вот проходящие мимо взрослые на это даже внимания не обращают. Собака проживает со своими шестью маленькими щенками недалеко от шебекинской школы. О данном происшествии в интернете рассказывают местные жители.

Не обошлось и без хорошего: добрые люди отдали щенков на передержку в город Белгород. Шерсть малышей тоже обрела голубой цвет от их мамы. Им сделаны все необходимые прививки и от голода они не умрут. Собаку пытались поймать, чтобы помыть от химии, но бедное животное до сих пор напугано. На контакт с человеком пока не идёт. Какие последствия от подобного инцидента могут быть у собаки, неизвестно, так как ветеринары еще не осматривали собаку.


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  • Vladimir
    Вчера, 21:52

    Мрази конченые. Если дети- на учет! Если взрослые- под суд нужно!

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