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В Ростове пассажиры с ужасом выбегали из горящего автобуса

Вчера, 20:39

По данным российских СМИ, сегодня в Ростове-на-Дону автобус с пассажирами задымился прямо на ходу. Ситуацию комментируют местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, общественный транспорт, следовавший по маршруту №17 с Центрального рынка до Левенцовки, задымился на ходу. В момент инцидента в салоне автобуса находились пассажиры, которые спешно покинули салон в самостоятельном порядке. Предположительно, причиной ЧП стал потекший радиатор. Эту ситуацию местные жители Ростова-на-Дону активно обсуждают в социальной сети «ВКонтакте».

Подобный случай был зафиксирован и в Хабаровске. Там трамвай загорелся на ходу, в салоне также были пассажиры. Благо, обошлось без жертв и спасателям не потребовалось высвобождать людей. Транспорт прилично обгорел, включая моторный отсек и салон.


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