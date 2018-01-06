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Мужчина сорвался с высотки и упал на козырек подъезда во Владивостоке‍

Вчера, 20:23

Во Владивостоке по адресу улица Гоголя, 33 с высотки сорвался мужчина. Он упал на козырек одного из подъездов, после чего его госпитализировали.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина проводил высотные работы на одном из зданий города. Из-за неудачного движения он сорвался и упал с высоты на козырек подъезда. Примечательно, что мужчина не имел какой-либо страховки, поэтому подобный инцидент никого не удивил.

Свидетели падения мужчины с высоты вызвали сотрудников медицинской службы, которые его немедленно госпитализировали. Пока о состоянии пострадавшего ничего не сообщается. Данный инцидент начали активно обсуждать в социальных сетях. Пользователи уверены, что мужчина забрался на высоту из-за алкогольного опьянения.


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