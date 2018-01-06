Под Тольятти девочка травмировалась на санках, привязанных к снегоходу

Вчера, 19:36

Под Тольятти в Ягодинском лесу произошло чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией. 33-летний мужчина решил покатать 11-летнюю девочку на санках экстремальным способом, привязав их к снегоходу.

На данный момент известно, что пятиклассница с родителями отдыхала в зимнем лесу. Сначала девочка каталась с горки, а затем знакомый ее отца предложил прокатиться за снегоходом. О чем думали родители, неизвестно, когда разрешили дочери осуществить экстремальную поездку.

Вначале ехали на небольшой скорости, затем водитель снегохода увлекся и на повороте ребенка выбросило из санок. Девочка при падении ударилась о дерево и не могла подняться самостоятельно. Родителям пришлось срочно везти дочь в ближайшее лечебное учреждение, где врачи зафиксировали многочисленные травмы и ушибы. К счастью, обошлось без переломов и ребенка не стали госпитализировать, прописав постельный режим. Родители забрали дочь домой.